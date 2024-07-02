Посол РФ в Нидерландах назвал истребители F-16 законной целью Вооруженных сил
Москва рассматривает истребители F-16, которые Нидерланды собираются отправить Киеву, как законную цель Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом заявил посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин в разговоре с «РИА Новости».
«Хотел бы в этой связи отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе специальной военной операции», – сказал он, отметив, что решение Нидерландов ведет к эскалации конфликта.
2 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти страны разрешили экспорт истребителей F-16, в скором времени они отправятся на Украину. В июне стало известно, что Украина получит F-16 уже летом этого года. По словам Оллонгрен, Киев сможет использовать нидерландские F-16 для атак по территории России в случае, если они будут осуществляться в целях обороны и соответствовать международному праву.
Россия неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.