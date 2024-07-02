Посол РФ в Нидерландах назвал истребители F-16 законной целью Вооруженных сил

2 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти страны разрешили экспорт истребителей F-16, в скором времени они отправятся на Украину. В июне стало известно, что Украина получит F-16 уже летом этого года. По словам Оллонгрен, Киев сможет использовать нидерландские F-16 для атак по территории России в случае, если они будут осуществляться в целях обороны и соответствовать международному праву.