Власти Нидерландов разрешили экспорт F-16 на Украину
Власти Нидерландов разрешили экспорт истребителей F-16, в ближайшее время они отправятся на Украину. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
«19 июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16 <...> Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину», – говорится в ее письме нижней палате парламента Нидерландов (цитата по «РИА Новости»).
В июне издание The Guardian писало, что Украина должна получить F-16 летом этого года, поставки начнутся после задержек и обучения пилотов. По словам командующего ВВС Нидерландов генерала Арно Сталлманна, для эффективного обслуживания истребителей в подготовке также нуждаются специалисты по техническому обслуживанию.
Тогда же планируемые поставки подтвердила и Оллонгрен. По ее словам, Украина сможет использовать нидерландские F-16 для атак по территории России при условии, если они будут осуществляться в целях обороны и соответствовать международному праву.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.