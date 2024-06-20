The Guardian: Украина получит F-16 от Нидерландов этим летом

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что первые поставки истребителей на Украину начнутся этим летом. Она отметила, что Нидерланды реализуют их настолько быстро, насколько могут, при этом расширяя свои возможности. Оллонгрен добавила, что Украина сможет использовать нидерландские F-16 для атак по территории России при условии, если они будут осуществляться в целях обороны и соответствовать международному праву. «Разрешение Украине использовать оружие через границу повышает эффективность ее военных действий», – сказала она.