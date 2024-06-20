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The Guardian: Украина получит F-16 от Нидерландов этим летом

Ведомости

Украина должна получить истребители F-16 этим летом после задержек с поставками и обучением пилотов, сообщает газета The Guardian.

«Примерно к этому лету [поставки] наладятся», – заявил командующий ВВС Нидерландов генерал Арно Сталлманн. По его словам, обучение пилотов было непростым. Для эффективного обслуживания истребителей в подготовке также нуждаются специалисты по техническому обслуживанию. На каждый F-16 необходимо обучить примерно 10 человек, включая двух пилотов.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что первые поставки истребителей на Украину начнутся этим летом. Она отметила, что Нидерланды реализуют их настолько быстро, насколько могут, при этом расширяя свои возможности. Оллонгрен добавила, что Украина сможет использовать нидерландские F-16 для атак по территории России при условии, если они будут осуществляться в целях обороны и соответствовать международному праву. «Разрешение Украине использовать оружие через границу повышает эффективность ее военных действий», – сказала она.

Оллонгрен и до этого заявляла, что Нидерланды не ограничивают Украину в ударах F-16 по территории России. Кроме Нидерландов использовать истребители F-16 для ударов по российским военным целям Украине разрешила Дания. Бельгия же ограничила их применение только на территории Украины.

17 июня стало известно, что воздушно-космические силы Франции планируют обучить управлению истребителем 26 украинских летчиков. По данным издания Le Monde, сейчас подготовку проходят 10 украинских военных в возрасте от 21 до 23 лет. Некоторые из них никогда не садились за штурвал самолета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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