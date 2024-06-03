В Нидерландах сообщили об отсутствии запрета для Украины на удары F-16 по РФ
Нидерланды не ограничивают Украину в ударах истребителями F-16, которые будут переданы ВСУ, по целям на территории России. Об этом заявила и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Politico.
«Мы применяем тот же принцип, который мы применяли в случае других поставленных возможностей, который заключается в следующем: как только мы передаем [вооружения] Украине, она может сама ими распоряжаться», – пояснила она.
Оллонгрен подчеркнула, что при этом Нидерланды просят Украину соблюдать международное право, что означает, что вооружение может быть использовано только в военных целях для самообороны.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.
Дания также разрешила Украине использовать истребители F-16 для ударов по военным целям в России. Бельгия же ограничила их применение только на территории Украины.