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Премьер-министр Дании анонсировал скорое прибытие истребителей F-16 на Украину

Ведомости

Датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Украина скоро получит истребители F-16 от Дании. Об этом сообщает Berlingske.

«Что касается наших самолетов F-16, которые обладают совершенно особыми возможностями, мы близки к тому, чтобы они начали летать над Украиной», – сказала Фредериксен.

30 мая министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен присутствовал на мероприятии в издательстве Jyllands-Posten, где обсуждались 19 истребителей F-16, которые Дания обязалась передать Украине.

«Мы основываемся на международном праве, и когда Украина находится в состоянии вооруженного конфликта, самолеты F-16, которые они вскоре получат из Дании, также должны поражать цели по другую сторону украинской границы. То есть внутри России, где находятся и мобилизуется большое количество военных», – сказал он в интервью, добавив, что Дания «не предполагает, что самолеты F-16 следует использовать для бомбардировок Москвы».

Фредериксен не стала подтверждать или опровергать его слова, отмечает Berlingske. В ответ на соответствующий вопрос, премьер-министр заявила, что ей «нет необходимости вдаваться в дальнейшие подробности».

О согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства было объявлено на саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.

30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. По словам министра, западные страны таким образом дают понять, что «готовы буквально на все» на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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