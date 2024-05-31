Премьер-министр Дании анонсировал скорое прибытие истребителей F-16 на Украину
Датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Украина скоро получит истребители F-16 от Дании. Об этом сообщает Berlingske.
«Что касается наших самолетов F-16, которые обладают совершенно особыми возможностями, мы близки к тому, чтобы они начали летать над Украиной», – сказала Фредериксен.
30 мая министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен присутствовал на мероприятии в издательстве Jyllands-Posten, где обсуждались 19 истребителей F-16, которые Дания обязалась передать Украине.
«Мы основываемся на международном праве, и когда Украина находится в состоянии вооруженного конфликта, самолеты F-16, которые они вскоре получат из Дании, также должны поражать цели по другую сторону украинской границы. То есть внутри России, где находятся и мобилизуется большое количество военных», – сказал он в интервью, добавив, что Дания «не предполагает, что самолеты F-16 следует использовать для бомбардировок Москвы».
Фредериксен не стала подтверждать или опровергать его слова, отмечает Berlingske. В ответ на соответствующий вопрос, премьер-министр заявила, что ей «нет необходимости вдаваться в дальнейшие подробности».
О согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства было объявлено на саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.
30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. По словам министра, западные страны таким образом дают понять, что «готовы буквально на все» на Украине.