Премьер-министр Дании анонсировал скорое прибытие истребителей F-16 на Украину

«Мы основываемся на международном праве, и когда Украина находится в состоянии вооруженного конфликта, самолеты F-16, которые они вскоре получат из Дании, также должны поражать цели по другую сторону украинской границы. То есть внутри России, где находятся и мобилизуется большое количество военных», – сказал он в интервью, добавив, что Дания «не предполагает, что самолеты F-16 следует использовать для бомбардировок Москвы».