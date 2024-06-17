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Le Monde: Франция за два года обучит 26 украинских пилотов для F-16

Ведомости

За два года воздушно-космические силы Франции намерены обучить 26 украинских летчиков управлению истребителями F-16. Об этом говорится в репортаже Le Monde с тренировки пилотов. 

По данным издания, сейчас подготовку проходят 10 украинских военных в возрасте от 21 до 23 лет. Некоторых из них никогда не садились за штурвал самолета, другие же умеют управлять учебно-боевым самолетом L-39 Albatros. Летчики прибыли во Францию после нескольких месяцев изучения английского языка в Великобритании. 

Во французском центре подготовки украинские военные отрабатывают полеты на тренажере, а также учатся управлению F-16 на штурмовиках Alpha Jet, приборная панель которых идентична панели американского истребителя. Отмечается, что ВВС Франции отказались от эксплуатации этих самолетов в 2023 г.

Французские военные за счет уменьшения объема программы сократили сроки обучения украинских пилотов с полутора лет до шести месяцев. После обучения во Франции летчики отправятся в Румынию, где пройдут подготовку уже на самих F-16.

В конце мая первая группа пилотов ВСУ завершила обучение управлению F-16 на военной базе США в Аризоне. Военных отправили в Европу для дополнительной подготовки. В апреле глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что истребители начнут прибывать на Украину вместе с обученными пилотами.

На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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