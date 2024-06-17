Le Monde: Франция за два года обучит 26 украинских пилотов для F-16

По данным издания, сейчас подготовку проходят 10 украинских военных в возрасте от 21 до 23 лет. Некоторых из них никогда не садились за штурвал самолета, другие же умеют управлять учебно-боевым самолетом L-39 Albatros. Летчики прибыли во Францию после нескольких месяцев изучения английского языка в Великобритании.