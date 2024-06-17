Le Monde: Франция за два года обучит 26 украинских пилотов для F-16
За два года воздушно-космические силы Франции намерены обучить 26 украинских летчиков управлению истребителями F-16. Об этом говорится в репортаже Le Monde с тренировки пилотов.
По данным издания, сейчас подготовку проходят 10 украинских военных в возрасте от 21 до 23 лет. Некоторых из них никогда не садились за штурвал самолета, другие же умеют управлять учебно-боевым самолетом L-39 Albatros. Летчики прибыли во Францию после нескольких месяцев изучения английского языка в Великобритании.
Во французском центре подготовки украинские военные отрабатывают полеты на тренажере, а также учатся управлению F-16 на штурмовиках Alpha Jet, приборная панель которых идентична панели американского истребителя. Отмечается, что ВВС Франции отказались от эксплуатации этих самолетов в 2023 г.
Французские военные за счет уменьшения объема программы сократили сроки обучения украинских пилотов с полутора лет до шести месяцев. После обучения во Франции летчики отправятся в Румынию, где пройдут подготовку уже на самих F-16.
В конце мая первая группа пилотов ВСУ завершила обучение управлению F-16 на военной базе США в Аризоне. Военных отправили в Европу для дополнительной подготовки. В апреле глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что истребители начнут прибывать на Украину вместе с обученными пилотами.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.