Аргентина ведет переговоры с Францией по поставке истребителей на Украину

В настоящий момент истребители находятся в нерабочем состоянии и хранятся на военно-морской авиабазе в Пуэрто-Бельграно. Бомбардировщикам необходимы детали для катапультирования кресла пилота в случае чрезвычайной ситуации, доступ к которым Аргентина не может получить из-за эмабрго, наложенного Великобританией в результате Фолклендской войны. Истребители прибыли в Аргентину в 2019 г. и ни разу не использовались.