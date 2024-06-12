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Аргентина ведет переговоры с Францией по поставке истребителей на Украину

Ведомости

Аргентина ведет переговоры с Францией о возможности передачи Украине пяти бомбардировщиков французского производства Super Etendard, передает портал Infobae.

В настоящий момент истребители находятся в нерабочем состоянии и хранятся на военно-морской авиабазе в Пуэрто-Бельграно. Бомбардировщикам необходимы детали для катапультирования кресла пилота в случае чрезвычайной ситуации, доступ к которым Аргентина не может получить из-за эмабрго, наложенного Великобританией в результате Фолклендской войны. Истребители прибыли в Аргентину в 2019 г. и ни разу не использовались.

«Участие Франции является ключевым для преодоления этого геополитического камня преткновения», – говорится в сообщении.

По данным портала, министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино и министр обороны страны Луис Петри несколько недель работали над тем, чтобы добиться прогресса в переговорах с Францией, США и НАТО. Власти Аргентины планируют обменять истребители на другую военную технику, Франция же займется ремонтом бомбардировщиков и передаст их Украине. План по обмену вооружениямии уже одобрил президент Аргентины Хавьер Милей.

10 июня командир Воздушного командования «Центр» ВВС Украины Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые были переданы вооруженным силам Украины (ВСУ) западными странами, будут размещены на авиабазах за границей. По его словам, такое решение принято, чтобы истребители не оказались «мишенями».

На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.

Датский премьер-министр Метте Фредериксен в конце мая анонсировала скорую передачу Украине F-16. Нидерланды и Дания также заявили, что не ограничивают ВСУ в ударах истребителями по целям на территории России, Бельгия же разрешила применять их только на украинской территории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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