Украина разместит часть истребителей F-16 на заграничных авиабазах

«Для того чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут. Будет больше пилотов – будет больше самолетов», – уточнил командир Воздушного командования «Центр» ВВС Украины.