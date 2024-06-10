Украина разместит часть истребителей F-16 на заграничных авиабазах
Часть истребителей F-16, которые были переданы Украине западными странами, будут размещены на авиабазах за границей, заявил командир Воздушного командования «Центр» ВВС Украины Сергей Голубцов, сообщает «Цензор».
Голубцов пояснил, что такое решение принято, чтобы истребители не оказались «мишенями». Они станут резервом при необходимости проведения ремонтных работ и замены неисправных самолетов.
«Для того чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут. Будет больше пилотов – будет больше самолетов», – уточнил командир Воздушного командования «Центр» ВВС Украины.
В настоящий момент предоставление истребителей F-16 Украине подтвердили четыре страны. Со временем их количество может увеличиться, поскольку почти все страны, у которых на вооружении есть F-16, переходят на F-35, заметил Голубцов.
8 июня гендиректор «Форэс» Сергей Шмотьев сообщил, что компания пообещала выплатить премию в размере 15 млн руб. за первый сбитый истребитель F-16, которые Киеву готовятся поставить страны Запада.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.
Датский премьер-министр Метте Фредериксен в конце мая анонсировала скорую передачу Украине F-16. Нидерланды и Дания также заявили, что не ограничивают ВСУ в ударах истребителями по целям на территории России, Бельгия же разрешила применять их только на украинской территории.