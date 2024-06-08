Российская компания пообещала 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16

«Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву. <...> Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты. Мы за первый танк заплатили 5 млн руб., за все последующие – по 500 000 руб.», – сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).