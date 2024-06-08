Российская компания пообещала 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16
Компания «Форэс» пообещала выплатить премию в размере 15 млн руб. за первый сбитый истребитель F-16, которые Киеву готовятся поставить страны Запада, сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Шмотьев.
«Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву. <...> Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты. Мы за первый танк заплатили 5 млн руб., за все последующие – по 500 000 руб.», – сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Сейчас очередь из подбитых танков, по словам Шмотьева, составляет более 20 машин, «вознаграждение до ребят доходит», добавил он.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.
Датский премьер-министр Метте Фредериксен в конце мая анонсировала скорую передачу Украине F-16. Нидерланды и Дания также заявили, что не ограничивают ВСУ в ударах истребителями по целям на территории России, Бельгия же разрешила применять их только на украинской территории.
Тема выплат вознаграждений за подбитую технику ВСУ обсуждалась еще летом 2023 г. на встрече президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами. Глава государства подчеркнул, что за каждый подбитый танк необходимо выплачивать по 100 000 руб., а за самолет – по 300 000 руб.