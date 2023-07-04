Газета
Политика

Лепс передал российскому военному миллион рублей за уничтожение танка Leopard

Ведомости

Российский военнослужащий получил от певца, народного артиста РФ Григория Лепса один миллион рублей за уничтожение танка Leopard. Видео с благодарностью от военного музыкант опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я ответил за свои слова», – написал Лепс.

В видео военнослужащий «специального подразделения Минобороны РФ» с позывным Веном подтвердил получение денег и выразил благодарность артистам, поддержавшим идею денежной премии за уничтожение западных танков в ходе спецоперации. Затем следуют кадры с моментом удара по танку противника.

C инициативой учредить премию российским военнослужащим выступил лидер группы «Земляне» Владимир Киселев на мероприятии «Русской Медиагруппы» в рамках ПМЭФ. «Каждый подбитый, завоеванный танк „Леопард» и „Абрамс» мы будем премировать совместно с Министерством обороны», – рассказал он.

Идею поддержали российские певцы и народные артисты России Григорий Лепс и Николай Басков. Они пообещали выплачивать каждому, кто сбил западный танк в зоне спецоперации, по 1 млн руб.

Ранее по теме: Сергей Кириенко вручил в Кремле госнаграды политикам и деятелям культуры

В Кремле к инициативе отнеслись положительно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «патриотическими проявлениями». Он добавил, что есть много похожих инициатив, отметил, что российское общество поддерживает «наших героев, наших бойцов».

Тема выплат вознаграждений за подбитую технику ВСУ обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами 13 июня. Глава государства подчеркнул, что за каждый подбитый танк необходимо выплачивать по 100 000 руб., а за самолет – по 300 000 руб. Путин пообещал разобраться с отсутствием премий за это. «То, что деньги не выплачивают, – это неожиданно для меня. <...> Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны», – сказал он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных