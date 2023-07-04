Лепс передал российскому военному миллион рублей за уничтожение танка Leopard

Тема выплат вознаграждений за подбитую технику ВСУ обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами 13 июня. Глава государства подчеркнул, что за каждый подбитый танк необходимо выплачивать по 100 000 руб., а за самолет – по 300 000 руб. Путин пообещал разобраться с отсутствием премий за это. «То, что деньги не выплачивают, – это неожиданно для меня. <...> Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны», – сказал он.