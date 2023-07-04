Лепс передал российскому военному миллион рублей за уничтожение танка Leopard
Российский военнослужащий получил от певца, народного артиста РФ Григория Лепса один миллион рублей за уничтожение танка Leopard. Видео с благодарностью от военного музыкант опубликовал в своем Telegram-канале.
«Я ответил за свои слова», – написал Лепс.
В видео военнослужащий «специального подразделения Минобороны РФ» с позывным Веном подтвердил получение денег и выразил благодарность артистам, поддержавшим идею денежной премии за уничтожение западных танков в ходе спецоперации. Затем следуют кадры с моментом удара по танку противника.
C инициативой учредить премию российским военнослужащим выступил лидер группы «Земляне» Владимир Киселев на мероприятии «Русской Медиагруппы» в рамках ПМЭФ. «Каждый подбитый, завоеванный танк „Леопард» и „Абрамс» мы будем премировать совместно с Министерством обороны», – рассказал он.
Идею поддержали российские певцы и народные артисты России Григорий Лепс и Николай Басков. Они пообещали выплачивать каждому, кто сбил западный танк в зоне спецоперации, по 1 млн руб.
В Кремле к инициативе отнеслись положительно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «патриотическими проявлениями». Он добавил, что есть много похожих инициатив, отметил, что российское общество поддерживает «наших героев, наших бойцов».
Тема выплат вознаграждений за подбитую технику ВСУ обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами 13 июня. Глава государства подчеркнул, что за каждый подбитый танк необходимо выплачивать по 100 000 руб., а за самолет – по 300 000 руб. Путин пообещал разобраться с отсутствием премий за это. «То, что деньги не выплачивают, – это неожиданно для меня. <...> Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны», – сказал он.