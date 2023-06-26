Сергей Кириенко вручил в Кремле госнаграды политикам и деятелям культуры

Сергей Кириенко вручил в Кремле госнаграды политикам и деятелям культурыИх получили Григорий Лепс, Вячеслав Гладков, Дмитрий Певцов и другие
В Кремле 26 июня прошла церемония вручения государственных наград и поощрений президента общественным деятелям, депутатам, сенаторам и губернаторам (всего около 90 человек). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к администрации президента. Награды в Екатерининском зале Большого кремлевского дворца вручил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Награждение было проведено по тем указам, которые были подписаны некоторое время назад, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что сегодня в Кремле была церемония награждения. «Да. Такие награждения проходят достаточно часто. Это обычная практика», – ответил он на вопрос «Ведомостей», действительно ли Кириенко вручил награды общественным деятелям, депутатам, сенаторам, губернаторам и пр.
Среди деятелей культуры награды получили дирижер Юрий Башмет, актрисы Светлана Немоляева, Наталья Благих и Татьяна Васильева, актеры Игорь Угольников, Андрей Леонов, Владимир Ильин, Виктор Низовой, Глеб Подгоринский и Александр Сирин, певец Григорий Лепсверидзе (Григорий Лепс), театральный режиссер Андрис Лиепа.
Из депутатов в Кремле наградили Валентину Терешкову, Владимира Васильева, Андрея Исаева, Дмитрия Кобылкина, Виталия Ефимова, Леонида Симановского, Василия Пискарева, Олега Голикова, Ольгу Тимофееву, Евгения Федорова, Ольгу Казакову, Светлану Журову, Алексея Канаева, Дмитрия Новикова, Алексея Езубова, Сергея Сокола, Сергея Кабышева, Анатолия Вассермана, Дмитрия Певцова, Владимира Кашина, Олега Морозова, Леонида Ивлева, Николая Коломейцева, Дмитрия Хубезова, Елену Драпеко, Елену Вторыгину, Адальби Шхагошева, Эрнеста Валеева, Казбека Тайсаева, Нину Останину, Алексея Лавриненко, Дениса Майданова, Геннадия Семигина, Бекхана Агаева, Геннадия Скляра, Максима Топилина, Александра Хинштейна. Награды получили также вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая, Александр Бабаков и Борис Чернышов.
Из сенаторов в Кремле также наградили Вячеслава Тимченко, Андрея Кутепова, Виктора Бондарева, Андрея Шевченко, Ирину Рукавишникову, Римму Галушину, Константина Долгова, Екатерину Лахову, Дину Оюн, Николая Семисотова, Баира Жамсуева, Мохмада Ахмадова, Сергея Горнякова, Виктора Новожилова,
Среди глав регионов награды Кириенко вручил Вячеславу Гладкову (Белгородская область), Валерию Лимаренко (Сахалин), Алексею Цыденову (Бурятия), Василию Орлову (Амурская область), Павлу Малкову (Рязанская область), Андрею Никитину (Новгородская область), Антону Алиханову (Калининградская область), Казбеку Кокову (Кабардино-Балкария), Владимиру Мазуру (Томская область), Артему Здунову (Мордовия), Ростиславу Гольдштейну (Еврейская автономная область), Владимиру Владимирову (Ставрополье), Андрею Чибису (Мурманская область). Также награды получили и некоторые из врио глав регионов, например, врио главы Чукотки Владислав Кузнецов. Награждена вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.
Кроме того, награды получили экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, бывший начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко, бизнесмен Евгений Богданчиков, космонавт Сергей Рязанский, профессор Уральского госуниверситета путей сообщения Юрий Пикалин, врач Евгений Егоров, директор оркестра «Новая Россия» Дмитрий Гринченко.