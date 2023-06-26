Сергей Кириенко вручил в Кремле госнаграды политикам и деятелям культуры

Награждение было проведено по тем указам, которые были подписаны некоторое время назад, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что сегодня в Кремле была церемония награждения. «Да. Такие награждения проходят достаточно часто. Это обычная практика», – ответил он на вопрос «Ведомостей», действительно ли Кириенко вручил награды общественным деятелям, депутатам, сенаторам, губернаторам и пр.