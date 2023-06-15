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В Кремле положительно оценили идею артистов платить за подбитые танки

Ведомости

В Кремле положительно относятся к инициативе некоторых музыкантов и бизнесменов о выплате денежных вознаграждений российским военнослужащим за каждую подбитую единицу техники ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, это такие патриотические проявления. Еще раньше, мы знаем, целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. Это не одинокая инициатива. Таких похожих инициатив много. Действительно, общество поддерживает наших героев, наших бойцов. Это хорошо», – сказал он.

C инициативой учредить премию российским военнослужащим выступил лидер группы «Земляне» Владимир Киселев на полях ПМЭФ. «Каждый подбитый, завоеванный танк „Леопард» и „Абрамс» мы будем премировать совместно с Министерством обороны», – рассказал он.

Эту идею поддержали российские певцы и Народные артисты России Григорий Лепс и Николай Басков. Они пообещали выплачивать каждому, кто сбил западный танк в зоне спецоперации, по 1 млн руб. «Мы с Григорием [Лепсом] одни из первых людей, которые внесут денежный вклад от себя лично. Надеюсь, что огромное количество наших коллег присоединятся, чтобы российская армия и все те, кто защищает каждого из нас, знали, что мы с ними не только душой, не только творчеством, но мы хотим сделать все возможное, чтобы они знали: их подвиг для нас очень важен!» – объяснил Басков.

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Тема выплат вознаграждений за подбитую технику ВСУ обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с военными корреспондентами 13 июня. Глава государства подчеркнул, что за каждый подбитый танк необходимо выплачивать по 100 000 руб., а за самолет – по 300 000 руб. Путин обещал разобраться с отсутствием премий за это. «То, что деньги не выплачивают, – это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных