В Кремле положительно оценили идею артистов платить за подбитые танки
В Кремле положительно относятся к инициативе некоторых музыкантов и бизнесменов о выплате денежных вознаграждений российским военнослужащим за каждую подбитую единицу техники ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно, это такие патриотические проявления. Еще раньше, мы знаем, целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. Это не одинокая инициатива. Таких похожих инициатив много. Действительно, общество поддерживает наших героев, наших бойцов. Это хорошо», – сказал он.
Эту идею поддержали российские певцы и Народные артисты России Григорий Лепс и Николай Басков. Они пообещали выплачивать каждому, кто сбил западный танк в зоне спецоперации, по 1 млн руб. «Мы с Григорием [Лепсом] одни из первых людей, которые внесут денежный вклад от себя лично. Надеюсь, что огромное количество наших коллег присоединятся, чтобы российская армия и все те, кто защищает каждого из нас, знали, что мы с ними не только душой, не только творчеством, но мы хотим сделать все возможное, чтобы они знали: их подвиг для нас очень важен!» – объяснил Басков.
Тема выплат вознаграждений за подбитую технику ВСУ обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с военными корреспондентами 13 июня. Глава государства подчеркнул, что за каждый подбитый танк необходимо выплачивать по 100 000 руб., а за самолет – по 300 000 руб. Путин обещал разобраться с отсутствием премий за это. «То, что деньги не выплачивают, – это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны», – сказал он.