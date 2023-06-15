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Лепс и Басков пообещали по 1 млн рублей за каждый подбитый танк

Ведомости

Российские певцы и народные артисты России Григорий Лепс и Николай Басков пообещали выплачивать каждому, кто сбил западный танк в зоне спецоперации, по 1 млн руб. Об этом они сообщили на полях ПМЭФ, пишет StarHit.

С такой инициативой выступил лидер группы «Земляне» Владимир Киселев. «Каждый подбитый, завоеванный танк „Леопард» и „Абрамс» мы будем премировать совместно с Министерством обороны», – рассказал он. В свою очередь Басков и Лепс поддержали эту идею.

«Мы с Григорием [Лепсом] одни из первых людей, которые внесут денежный вклад от себя лично. Надеюсь, что огромное количество наших коллег присоединятся, чтобы российская армия и все те, кто защищает каждого из нас, знали, что мы с ними не только душой, не только творчеством, но мы хотим сделать все возможное, чтобы они знали — их подвиг для нас очень важен!» – объяснил Басков.

Артисты неоднократно выступали в поддержку целей спецоперации, они также ездили в Донбасс не только с концертами в госпиталях, но и с гуманитарной помощью.

Ранее Минобороны ввело меры поддержки для российских военнослужащих, в том числе премии за подбитую технику ВСУ. Так, согласно памятке ведомства, за каждый сбитый самолет положено 300 000 руб., за вертолет – 200 000 руб., а за танк – 100 000 руб., писал телеканал «Звезда». 13 июня президент России Владимир Путин обещал разобраться с отсутствием выплат за подбитую технику ВСУ. «То, что деньги не выплачивают, – это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны», – сказал он на встрече с военкорами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных