Лепс и Басков пообещали по 1 млн рублей за каждый подбитый танк

«Мы с Григорием [Лепсом] одни из первых людей, которые внесут денежный вклад от себя лично. Надеюсь, что огромное количество наших коллег присоединятся, чтобы российская армия и все те, кто защищает каждого из нас, знали, что мы с ними не только душой, не только творчеством, но мы хотим сделать все возможное, чтобы они знали — их подвиг для нас очень важен!» – объяснил Басков.