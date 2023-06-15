Лепс и Басков пообещали по 1 млн рублей за каждый подбитый танк
С такой инициативой выступил лидер группы «Земляне» Владимир Киселев. «Каждый подбитый, завоеванный танк „Леопард» и „Абрамс» мы будем премировать совместно с Министерством обороны», – рассказал он. В свою очередь Басков и Лепс поддержали эту идею.
«Мы с Григорием [Лепсом] одни из первых людей, которые внесут денежный вклад от себя лично. Надеюсь, что огромное количество наших коллег присоединятся, чтобы российская армия и все те, кто защищает каждого из нас, знали, что мы с ними не только душой, не только творчеством, но мы хотим сделать все возможное, чтобы они знали — их подвиг для нас очень важен!» – объяснил Басков.
Артисты неоднократно выступали в поддержку целей спецоперации, они также ездили в Донбасс не только с концертами в госпиталях, но и с гуманитарной помощью.
Ранее Минобороны ввело меры поддержки для российских военнослужащих, в том числе премии за подбитую технику ВСУ. Так, согласно памятке ведомства, за каждый сбитый самолет положено 300 000 руб., за вертолет – 200 000 руб., а за танк – 100 000 руб., писал телеканал «Звезда». 13 июня президент России Владимир Путин обещал разобраться с отсутствием выплат за подбитую технику ВСУ. «То, что деньги не выплачивают, – это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны», – сказал он на встрече с военкорами.