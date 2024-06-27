Reuters: поступление F-16 не сможет повлиять на ход украинского конфликта
Поступление на Украину истребителей F-16 не станет переломным моментом в конфликте. Об это пишет Reuters.
«Нужно отделять символизм от реального воздействия на поле боя, которое будет полезным, но скромным особенно в начале», – заявил старший советник программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан.
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества (неправительственной исследовательской группы) Сергей Кузан считает, что для проведения значительных операций Украине потребуется не менее 60 самолетов. Александра Устинова, возглавляющая парламентскую комиссию Киева по вооружениям и боеприпасам, считает, что для усиления воздушного потенциала Украине потребуется около 120 истребителей.
«У вас может быть много быстрых самолетов, но если у них нет эффективного оружия и экипажей, способных применять их с эффективной тактикой, то они просто будут сбиты в большом количестве», – добавил Бронк.
10 июня стало известно, что часть истребителей F-16, которые западные страны передали Украине, будут размещены на авиабазах за границей. Такое решение принято, чтобы истребители не оказались «мишенями», объяснил командир Воздушного командования «Центр» ВВС Украины Сергей Голубцов.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал, что аэродромы с F-16 за пределами Украины станут законной целью для Вооруженных сил России в случае, если истребители будут участвовать в боевых вылетах.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.