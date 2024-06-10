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Картаполов: аэродромы с F-16 вне Украины могут стать законной целью для ВС РФ

Ведомости

Аэродромы F-16 за пределами Украины станут законной целью для Вооруженных сил России в случае, если истребители будут участвовать в боевых вылетах. Об этом «РИА Новости» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Если они [истребители F-16] будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут [законной целью для ВС РФ]. Включая аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями», – сказал он.

Картаполов добавил, что если истребители взлетают с аэродромов третьих стран, после чего заходят в воздушное пространство Украины, то они также являются законной целью для российских сил.

10 июня стало известно, что часть истребителей F-16, которые западные страны передали Украине, будут размещены на авиабазах за границей. Такое решение принято, чтобы истребители не оказались «мишенями», объяснил командир Воздушного командования «Центр» ВВС Украины Сергей Голубцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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