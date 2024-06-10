Картаполов: аэродромы с F-16 вне Украины могут стать законной целью для ВС РФ
Аэродромы F-16 за пределами Украины станут законной целью для Вооруженных сил России в случае, если истребители будут участвовать в боевых вылетах. Об этом «РИА Новости» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Если они [истребители F-16] будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут [законной целью для ВС РФ]. Включая аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями», – сказал он.
Картаполов добавил, что если истребители взлетают с аэродромов третьих стран, после чего заходят в воздушное пространство Украины, то они также являются законной целью для российских сил.
10 июня стало известно, что часть истребителей F-16, которые западные страны передали Украине, будут размещены на авиабазах за границей. Такое решение принято, чтобы истребители не оказались «мишенями», объяснил командир Воздушного командования «Центр» ВВС Украины Сергей Голубцов.