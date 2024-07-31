The Telegraph: Украина уже использовала F-16 в качестве ПВО
Украина уже использовала переданные истребители F-16 в качестве средств противовоздушной обороны, пишет британское издание The Telegraph.
В публикации отмечается, что украинские военнослужащие совершили первые боевые вылеты. Это газете подтвердил неназванный представитель военно-воздушных сил страны.
Вечером 31 июля появились сообщения о том, что Украина получила первую партию F-16. По словам собеседников Bloomberg, количество переданных истребителей небольшое. На тот момент утверждалось, что пока неясно, смогут ли украинские летчики использовать самолеты уже сейчас.
В Белом доме отказались подтверждать передачу истребителей Украине. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби напомнил, что установленные сроки поставок истребителей – лето этого года, и США намерены придерживаться плана.
30 июля также стало известно, что США согласились поставить ракеты для отправленных на Украину F-16. США вооружат истребители ракетами AGM-88 HARM класса «воздух – земля», высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса «воздух – воздух» AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.