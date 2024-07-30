США поставят Украине вооружение для истребителей F-16

Нидерланды и Дания среди первых стран согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Бельгия и Норвегия пообещали поставить истребители позже. Общее число истребителей F-16 для Украины, как ожидается, составит 85 единиц за четыре года.