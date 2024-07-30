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США поставят Украине вооружение для истребителей F-16

Ведомости

Власти США согласились поставить продвинутое вооружение и ракеты для отправленных в Украину истребителей F-16. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на администрацию президента США.

США вооружат истребители ракетами AGM-88 HARM класса «воздух-земля», высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса «воздух-воздух» AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.

Нидерланды и Дания среди первых стран согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Бельгия и Норвегия пообещали поставить истребители позже. Общее число истребителей F-16 для Украины, как ожидается, составит 85 единиц за четыре года.

Одним из ключевых ограничивающих факторов остается количество обученного обслуживающего персонала «на земле», необходимого для поддержания функционирования F-16.

29 июля New York Times со ссылкой на на украинских и американских военных чиновников сообщала, что в 2024 г. ВСУ смогут использовать не более 10 самолетов из-за нехватки обученного персонала и недостатка авиа-инфраструктуры в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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