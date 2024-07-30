США поставят Украине вооружение для истребителей F-16
Власти США согласились поставить продвинутое вооружение и ракеты для отправленных в Украину истребителей F-16. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на администрацию президента США.
США вооружат истребители ракетами AGM-88 HARM класса «воздух-земля», высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса «воздух-воздух» AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.
Нидерланды и Дания среди первых стран согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Бельгия и Норвегия пообещали поставить истребители позже. Общее число истребителей F-16 для Украины, как ожидается, составит 85 единиц за четыре года.
Одним из ключевых ограничивающих факторов остается количество обученного обслуживающего персонала «на земле», необходимого для поддержания функционирования F-16.
29 июля New York Times со ссылкой на на украинских и американских военных чиновников сообщала, что в 2024 г. ВСУ смогут использовать не более 10 самолетов из-за нехватки обученного персонала и недостатка авиа-инфраструктуры в стране.