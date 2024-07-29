NYT: Украина сможет использовать в этом году не более 10 истребителей F-16
В этом году Украина сможет отправить на боевые задания не более 10 истребителей F-16. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на украинских и американских военных чиновников.
По словам источников издания, помимо российских атак на украинские военные аэродромы, Украину также будет сдерживать небольшое количество обученных пилотов. По словам американских чиновников, в этом году ожидается подготовка около 20 летчиков, проходящих обучение в США, Нидерландах и Дании. Командиры ВВС говорят, что обычно на каждый самолет выделяется не менее двух пилотов, чтобы экипаж мог отдыхать и проходить необходимую подготовку. Таким образом, в этом году Украина сможет отправить на боевые задания не более 10 самолетов F-16.
Еще одним важным ограничивающим фактором является количество обученного обслуживающего персонала «на земле», необходимого для поддержания функционирования F-16.
Общее число истребителей F-16 для Украины, как ожидается, составит 85 единиц за четыре года. Поставить самолеты обязались Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. 19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины до сих пор не получили F-16. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен во время саммита НАТО объявил, что власти Дании и Нидерландов уже направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся на Украине этим летом.