Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

NYT: Украина сможет использовать в этом году не более 10 истребителей F-16

Ведомости

В этом году Украина сможет отправить на боевые задания не более 10 истребителей F-16. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на украинских и американских военных чиновников.

По словам источников издания, помимо российских атак на украинские военные аэродромы, Украину также будет сдерживать небольшое количество обученных пилотов. По словам американских чиновников, в этом году ожидается подготовка около 20 летчиков, проходящих обучение в США, Нидерландах и Дании. Командиры ВВС говорят, что обычно на каждый самолет выделяется не менее двух пилотов, чтобы экипаж мог отдыхать и проходить необходимую подготовку. Таким образом, в этом году Украина сможет отправить на боевые задания не более 10 самолетов F-16.

Еще одним важным ограничивающим фактором является количество обученного обслуживающего персонала «на земле», необходимого для поддержания функционирования F-16.

Общее число истребителей F-16 для Украины, как ожидается, составит 85 единиц за четыре года. Поставить самолеты обязались Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. 19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины до сих пор не получили F-16. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен во время саммита НАТО объявил, что власти Дании и Нидерландов уже направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся на Украине этим летом.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных