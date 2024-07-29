NYT: Украина сможет использовать в этом году не более 10 истребителей F-16

По словам источников издания, помимо российских атак на украинские военные аэродромы, Украину также будет сдерживать небольшое количество обученных пилотов. По словам американских чиновников, в этом году ожидается подготовка около 20 летчиков, проходящих обучение в США, Нидерландах и Дании. Командиры ВВС говорят, что обычно на каждый самолет выделяется не менее двух пилотов, чтобы экипаж мог отдыхать и проходить необходимую подготовку. Таким образом, в этом году Украина сможет отправить на боевые задания не более 10 самолетов F-16.