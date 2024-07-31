В Белом доме не подтвердили передачу истребителей F-16 Украине
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить передачу истребителей F-16 Украине. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга.
«Вам нужно обратиться к украинской стороне, я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). При этом он напомнил, что установленные сроки поставок истребителей – лето этого года. По его словам, США не будут «подвергать их сомнению».
Вечером 31 июля Bloomberg со ссылкой на неназванные источники писал, что Украина получила первую партию F-16. Собеседники агентства сообщили, что количество переданных истребителей небольшое. Пока неясно, смогут ли украинские летчики использовать самолеты уже сейчас.
В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают в общей сложности передать Киеву 85 истребителей. Нидерланды и Дания не ограничили ВСУ в ударах по целям, расположенным на территории России, в то время как Бельгия разрешила использовать F-16 только на украинской территории.