В Белом доме не подтвердили передачу истребителей F-16 Украине

«Вам нужно обратиться к украинской стороне, я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). При этом он напомнил, что установленные сроки поставок истребителей – лето этого года. По его словам, США не будут «подвергать их сомнению».