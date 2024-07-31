Bloomberg: Украина получила первую партию истребителей F-16
Первая партия истребителей F-16 от стран - членов НАТО прибыла на Украину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
По словам собеседников агентства, знакомых с вопросом, крайний срок передачи истребителей был установлен на конец июля. Они добавили, что количество переданных F-16 небольшое. В публикации отмечается, что пока неясно, смогут ли украинские летчики сразу же приступить к использованию истребителей.
В 2023 г. на саммите G7 в Хиросиме лидеры стран-участниц согласились поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.
В конце мая передачу F-16 анонсировала датский премьер-министр Метте Фредериксен. Нидерланды и Дания также заявили, что не ограничивают ВСУ в ударах истребителями по целям на территории России, Бельгия же разрешила применять их только на украинской территории.
19 июля президент Украины Владимир Зеленский указал, что ВСУ к тому моменту не получили обещанные западными странами F-16. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что истребители появятся этим летом, а базироваться они будут на Украине.
30 июля стало известно, что США согласились поставить ракеты для отправленных на Украину F-16. США вооружат истребители ракетами AGM-88 HARM класса «воздух - земля», высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса «воздух - воздух» AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.