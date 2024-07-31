Bloomberg: Украина получила первую партию истребителей F-16

19 июля президент Украины Владимир Зеленский указал, что ВСУ к тому моменту не получили обещанные западными странами F-16. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что истребители появятся этим летом, а базироваться они будут на Украине.