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Bloomberg: Украина получила первую партию истребителей F-16

Ведомости

Первая партия истребителей F-16 от стран - членов НАТО прибыла на Украину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников агентства, знакомых с вопросом, крайний срок передачи истребителей был установлен на конец июля. Они добавили, что количество переданных F-16 небольшое. В публикации отмечается, что пока неясно, смогут ли украинские летчики сразу же приступить к использованию истребителей.

В 2023 г. на саммите G7 в Хиросиме лидеры стран-участниц согласились поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.

В конце мая передачу F-16 анонсировала датский премьер-министр Метте Фредериксен. Нидерланды и Дания также заявили, что не ограничивают ВСУ в ударах истребителями по целям на территории России, Бельгия же разрешила применять их только на украинской территории.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский указал, что ВСУ к тому моменту не получили обещанные западными странами F-16. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что истребители появятся этим летом, а базироваться они будут на Украине.

30 июля стало известно, что США согласились поставить ракеты для отправленных на Украину F-16. США вооружат истребители ракетами AGM-88 HARM класса «воздух - земля», высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса «воздух - воздух» AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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