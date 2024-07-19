Зеленский: Украина до сих пор не получила обещанные F-16

Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля объявил, что власти Дании и Нидерландов уже направляют Киеву истребители F-16. По его словам, истребители появятся в небе над Украиной «этим летом». В Белом доме уточнили, что F-16 будут базироваться на Украине.