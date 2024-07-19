Зеленский: Украина до сих пор не получила обещанные F-16
ВСУ до сих пор не получили истребители F-16, обещанные западными странами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.
«Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас так и не дошли», – отметил он.
Зеленский пояснил, что истребители необходимы ВСУ, чтобы противостоять российским военным в воздухе и «разблокировать небо».
Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля объявил, что власти Дании и Нидерландов уже направляют Киеву истребители F-16. По его словам, истребители появятся в небе над Украиной «этим летом». В Белом доме уточнили, что F-16 будут базироваться на Украине.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.
Российские власти подчеркивали, что поставка истребителей не изменит ход спецоперации. В то же время Москва расценивает такой шаг как сигнал НАТО в ядерной сфере, говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.