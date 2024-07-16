Вознаграждение за первый сбитый F-15 или F-16 составит 15 млн рублей

Датский премьер-министр Метте Фредериксен в конце мая анонсировала скорую передачу Украине F-16. Нидерланды и Дания также заявили, что не ограничивают ВСУ в ударах истребителями по целям на территории России, Бельгия же разрешила применять их только на украинской территории.