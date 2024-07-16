Вознаграждение за первый сбитый F-15 или F-16 составит 15 млн рублей
Вознаграждение за первый сбитый боевой самолет F-15 или F-16 составит 15 млн руб. Об этом заявил заместитель исполнительного директора компании «ФОРЭС» Илья Потанин, его цитирует Минобороны.
Потанин также рассказал, что компания провела уже седьмую выплату за уничтожение в ходе спецоперации семнадцати «Абрамсов» и «Леопардов» – по 500 000 руб. за единицу.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.
Датский премьер-министр Метте Фредериксен в конце мая анонсировала скорую передачу Украине F-16. Нидерланды и Дания также заявили, что не ограничивают ВСУ в ударах истребителями по целям на территории России, Бельгия же разрешила применять их только на украинской территории.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля объявил, что власти Дании и Нидерландов в настоящий момент направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся в небе над Украиной этим летом.