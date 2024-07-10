Картаполов: передача F-16 Украине не повлияет на ход спецоперации

«Мы давно это знали, что они до конца лета что-нибудь им подсунут, больше – кроме F-16 – у них ничего и не осталось. Вот они сейчас их будут давать им, дадут десяток-полтора, но это ничего не изменит абсолютно. Мы давно их ждем, давно готовимся», – сказал Картаполов.