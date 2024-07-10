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Картаполов: передача F-16 Украине не повлияет на ход спецоперации

Ведомости

Передача F-16 Украине никак не повлияет на ход спецоперации, Россия давно к этому готова. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, пишет «РИА Новости».

«Мы давно это знали, что они до конца лета что-нибудь им подсунут, больше – кроме F-16 – у них ничего и не осталось. Вот они сейчас их будут давать им, дадут десяток-полтора, но это ничего не изменит абсолютно. Мы давно их ждем, давно готовимся», – сказал Картаполов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля объявил, что власти Дании и Нидерландов в настоящий момент направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся в небе над Украиной этим летом. 

30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Он подчеркнул, что поставка ВСУ истребителей не повлияет на ситуацию на Украине, F-16 будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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