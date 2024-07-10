Картаполов: передача F-16 Украине не повлияет на ход спецоперации
Передача F-16 Украине никак не повлияет на ход спецоперации, Россия давно к этому готова. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, пишет «РИА Новости».
«Мы давно это знали, что они до конца лета что-нибудь им подсунут, больше – кроме F-16 – у них ничего и не осталось. Вот они сейчас их будут давать им, дадут десяток-полтора, но это ничего не изменит абсолютно. Мы давно их ждем, давно готовимся», – сказал Картаполов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля объявил, что власти Дании и Нидерландов в настоящий момент направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся в небе над Украиной этим летом.
30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Он подчеркнул, что поставка ВСУ истребителей не повлияет на ситуацию на Украине, F-16 будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые НАТО.