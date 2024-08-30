США совместно с Украиной расследуют крушение истребителя F-16
Украина совместно с США ведет расследование причин крушения истребителя F-16. Об этом сообщил командующий воздушными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук.
«Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже приняли участие в расследовании причин», – уточнил Олещук.
Он добавил, что проводится детальный анализ произошедшего, выясняется, кто несет ответственность за крушение самолета.
Олещук также высказался о словах члена оборонного комитета Верховной рады Марьяны Безуглой, которая сообщила, что F-16 был сбит ракетой противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По его словам, Безуглая своим заявлением дискредитировала военное руководство Украины и основного союзника страны – США.
О том, что F-16 был сбит украинской ракетой Patriot из-за дискоординации между подразделениями, Безуглая накануне написала в своем Telegram-канале. Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предложил СБУ и ГБР возбудить дело против Безуглой из-за ее заявления.
29 августа о крушении одного из переданных Украине американских истребителей F-16 сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Источник издания отмечал, что инцидент произошел во время ракетного обстрела, но истребитель не был сбит: вероятнее всего, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота. Вечером того же дня факт катастрофы признал генштаб ВСУ. Он же сообщил о гибели летчика.
Газета отмечала, что поставленные Украине истребители уязвимы для российских средств ПВО, а украинским пилотам пока не хватает опыта обращения с ними.