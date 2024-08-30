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США совместно с Украиной расследуют крушение истребителя F-16

Ведомости

Украина совместно с США ведет расследование причин крушения истребителя F-16. Об этом сообщил командующий воздушными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук.

«Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже приняли участие в расследовании причин», – уточнил Олещук.

Он добавил, что проводится детальный анализ произошедшего, выясняется, кто несет ответственность за крушение самолета.

Олещук также высказался о словах члена оборонного комитета Верховной рады Марьяны Безуглой, которая сообщила, что F-16 был сбит ракетой противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По его словам, Безуглая своим заявлением дискредитировала военное руководство Украины и основного союзника страны – США.

О том, что F-16 был сбит украинской ракетой Patriot из-за дискоординации между подразделениями, Безуглая накануне написала в своем Telegram-канале. Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предложил СБУ и ГБР возбудить дело против Безуглой из-за ее заявления.

29 августа о крушении одного из переданных Украине американских истребителей F-16 сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Источник издания отмечал, что инцидент произошел во время ракетного обстрела, но истребитель не был сбит: вероятнее всего, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота. Вечером того же дня факт катастрофы признал генштаб ВСУ. Он же сообщил о гибели летчика.

Газета отмечала, что поставленные Украине истребители уязвимы для российских средств ПВО, а украинским пилотам пока не хватает опыта обращения с ними.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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