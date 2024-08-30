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Крушение переданного истребителя F-16 привело к скандалу на Украине

Ведомости

Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предложил службе безопасности Украины (СБУ) и государственному бюро расследований республики (ГБР) возбудить дело против члена оборонного комитета Верховной Рады Марьяны Безуглой из-за ее слов о том, что истребитель F-16 был сбит ракетой противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Его слова приводит украинское издание «Страна».

О том, что F-16 был сбит украинской ракетой Patriot, Безуглая накануне написала в своем Telegram-канале.

«По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меса был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он "не справился с управлением"», – отмечала она.

Безуглая выражала мнение, что такие эпизоды возможны, «но культура лжи в командовании воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении».

О крушении одного из переданных Украине американских истребителей F-16 29 августа писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника. Источник издания отмечал, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела, но истребитель не был сбит: вероятнее всего, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота. Вечером того же дня факт катастрофы признал генштаб ВСУ. Он же сообщил о гибели летчика.

WSJ отмечало, что истребители F-16 уязвимы для российских средств ПВО, а украинским пилотам пока не хватает опыта обращения. Отмечалось, что гибель пилота Алексея Меса и уничтожение американского истребителя сильно ударили по ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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