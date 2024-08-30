Крушение переданного истребителя F-16 привело к скандалу на Украине

Безуглая выражала мнение, что такие эпизоды возможны, «но культура лжи в командовании воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении».