Крушение переданного истребителя F-16 привело к скандалу на Украине
Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предложил службе безопасности Украины (СБУ) и государственному бюро расследований республики (ГБР) возбудить дело против члена оборонного комитета Верховной Рады Марьяны Безуглой из-за ее слов о том, что истребитель F-16 был сбит ракетой противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Его слова приводит украинское издание «Страна».
О том, что F-16 был сбит украинской ракетой Patriot, Безуглая накануне написала в своем Telegram-канале.
«По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меса был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он "не справился с управлением"», – отмечала она.
Безуглая выражала мнение, что такие эпизоды возможны, «но культура лжи в командовании воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении».
О крушении одного из переданных Украине американских истребителей F-16 29 августа писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника. Источник издания отмечал, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела, но истребитель не был сбит: вероятнее всего, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота. Вечером того же дня факт катастрофы признал генштаб ВСУ. Он же сообщил о гибели летчика.
WSJ отмечало, что истребители F-16 уязвимы для российских средств ПВО, а украинским пилотам пока не хватает опыта обращения. Отмечалось, что гибель пилота Алексея Меса и уничтожение американского истребителя сильно ударили по ВСУ.