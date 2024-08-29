WSJ: истребители F-16 уязвимы перед российскими средствами ПВО

16 июля стало известно о объявлении вознаграждения за первый сбитый боевой самолет F-15 или F-16 в 15 млн руб. Об этом заявил заместитель исполнительного директора компании «Форэс» Илья Потанин. Потанин также рассказал, что компания провела уже седьмую выплату за уничтожение в ходе спецоперации 17-ти «Абрамсов» и «Леопардов» – по 500 000 руб. за единицу.