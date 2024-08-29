WSJ: истребители F-16 уязвимы перед российскими средствами ПВО
Поставленные Украине американские истребители F-16 уязвимы для российских средств ПВО, а украинским пилотам пока не хватает опыта обращения, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на военные источники.
29 августа стало известно о гибели пилота Алексея Меса. Как пишет издание, смерть одного из самых результативных летчиков и уничтожение американского истребителя сильно ударили по ВСУ. Источник, близкий к украинским военным, сказал, что причина крушения неизвестна, и расследование продолжается.
Издание подчеркивает, что Мес (позывной Moonfish), был одним из первых пилотов Киева, прошедших подготовку на F-16. Он был одним из самых известных украинских пилотов, часто появлялся в СМИ и посещал Вашингтон, чтобы лоббировать отправку истребителей США на Украину.
F-16, многие из которых подержанные и уже имеют десятилетия налета, уязвимы для российских ракет ПВО и представляют ценную символическую цель. Также военный источник рассказал, что ускоренный курс подготовки вызывает риск, а нестандартность программы обучения, при которой украинские пилоты были нацелены на конкретные задачи, делает летчиков менее универсальными.
16 июля стало известно о объявлении вознаграждения за первый сбитый боевой самолет F-15 или F-16 в 15 млн руб. Об этом заявил заместитель исполнительного директора компании «Форэс» Илья Потанин. Потанин также рассказал, что компания провела уже седьмую выплату за уничтожение в ходе спецоперации 17-ти «Абрамсов» и «Леопардов» – по 500 000 руб. за единицу.