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WSJ: истребители F-16 уязвимы перед российскими средствами ПВО

Ведомости

Поставленные Украине американские истребители F-16 уязвимы для российских средств ПВО, а украинским пилотам пока не хватает опыта обращения, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на военные источники.

29 августа стало известно о гибели пилота Алексея Меса. Как пишет издание, смерть одного из самых результативных летчиков и уничтожение американского истребителя сильно ударили по ВСУ. Источник, близкий к украинским военным, сказал, что причина крушения неизвестна, и расследование продолжается.

Издание подчеркивает, что Мес (позывной Moonfish), был одним из первых пилотов Киева, прошедших подготовку на F-16. Он был одним из самых известных украинских пилотов, часто появлялся в СМИ и посещал Вашингтон, чтобы лоббировать отправку истребителей США на Украину.

F-16, многие из которых подержанные и уже имеют десятилетия налета, уязвимы для российских ракет ПВО и представляют ценную символическую цель. Также военный источник рассказал, что ускоренный курс подготовки вызывает риск, а нестандартность программы обучения, при которой украинские пилоты были нацелены на конкретные задачи, делает летчиков менее универсальными.

16 июля стало известно о объявлении вознаграждения за первый сбитый боевой самолет F-15 или F-16 в 15 млн руб. Об этом заявил заместитель исполнительного директора компании «Форэс» Илья Потанин. Потанин также рассказал, что компания провела уже седьмую выплату за уничтожение в ходе спецоперации 17-ти «Абрамсов» и «Леопардов» – по 500 000 руб. за единицу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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