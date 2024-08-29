Генштаб ВСУ признал крушение истребителя F-16

О том что один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение, 29 августа со ссылкой на американского чиновника сообщила The Wall Street Journal. По словам собеседника издания, инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела, но истребитель не был сбит: вероятнее всего, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота.