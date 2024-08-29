Генштаб ВСУ признал крушение истребителя F-16
Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) признал крушение переданного Киеву истребителя F-16. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале штаба.
Из сообщения следует, что истребители были применены в ходе «отражения ракетного удара» со стороны России.
«… с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб», – говорится в заявлении.
О том что один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение, 29 августа со ссылкой на американского чиновника сообщила The Wall Street Journal. По словам собеседника издания, инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела, но истребитель не был сбит: вероятнее всего, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота.
В начале августа стало известно, что на Украину доставили первую партию из 10 истребителей F-16. The Economist писал, что к концу 2024 г. у Киева будет 20 самолетов американского производства. Президент Украины Владимир Зеленский за помощь с получением истребителей благодарил Данию, Нидерланды, США и других партнеров.