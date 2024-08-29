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WSJ: на Украине разбился истребитель F-16

Ведомости

Один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник издания уточнил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела, но истребитель не был сбит. По его словам, вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота.

4 августа The Economist сообщил, что на территорию Украины доставили первую партию из 10 истребителей F-16. По данным издания, к концу этого года у Киева будет 20 самолетов американского производства.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение от западных союзников первой партии истребителей F-16. За помощь с этим вопросом он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других партнеров.

На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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