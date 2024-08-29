WSJ: на Украине разбился истребитель F-16
Один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
Собеседник издания уточнил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела, но истребитель не был сбит. По его словам, вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота.
4 августа The Economist сообщил, что на территорию Украины доставили первую партию из 10 истребителей F-16. По данным издания, к концу этого года у Киева будет 20 самолетов американского производства.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение от западных союзников первой партии истребителей F-16. За помощь с этим вопросом он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других партнеров.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.