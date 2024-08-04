The Economist: Украина получила первые 10 истребителей F-16

Немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге пояснил газете, что истребители являются приоритетной целью для армии России, в связи с этим их размещают на подземных и укрепленных базах. Такое рассредоточение усложняет логистику, заметил он.