The Economist: Украина получила первые 10 истребителей F-16
На территорию Украины доставили первую партию из 10 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщила The Economist.
По данным издания, к концу этого года у Украины будет 20 истребителей F-16 американского производства. Остальные самолеты будут поставлены партиями в течение 2025 г.
Немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге пояснил газете, что истребители являются приоритетной целью для армии России, в связи с этим их размещают на подземных и укрепленных базах. Такое рассредоточение усложняет логистику, заметил он.
Отмечается, что F-16 могут использовать более дешевые ракеты AIM-9X с тепловым наведением. Они способны устранять беспилотники «Герань», «Шахед» и запускать противокорабельные ракеты.
31 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Украина получила первую партию F-16. По данным Times, ВСУ передано шесть истребителей от Нидерландов. The Telegraph писала, что украинские военные уже совершили первые боевые вылеты и использовали F-16 в качестве средств противовоздушной обороны.
В Белом доме при этом отказались подтвердить передачу истребителей Украине. На саммите НАТО в Вашингтоне в этом году госсекретарь США Энтони Блинкен обещал, что F-16 появятся в небе над Украиной уже «этим летом».
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.