Зеленский подтвердил получение первых истребителей F-16
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию истребителей F-16. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«F-16 на Украине. Мы обеспечили это», – отметил Зеленский.
Он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других партнеров за помощь в предоставлении самолетов.
4 августа The Economist сообщил, что на территорию Украины доставили первую партию из 10 истребителей F-16. По данным издания, к концу этого года у Украины будет 20 самолетов американского производства. Остальные истребители будут поставлены партиями в течение 2025 г.
31 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Украина получила первую партию F-16. По данным Times, ВСУ передано шесть истребителей от Нидерландов. The Telegraph писала, что украинские военные уже совершили первые боевые вылеты и использовали F-16 в качестве средств противовоздушной обороны.
В Белом доме при этом отказались подтвердить передачу истребителей Украине. На саммите НАТО в Вашингтоне в этом году госсекретарь США Энтони Блинкен обещал, что F-16 появятся в небе над Украиной уже «этим летом».
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.