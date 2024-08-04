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Зеленский подтвердил получение первых истребителей F-16

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию истребителей F-16. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«F-16 на Украине. Мы обеспечили это», – отметил Зеленский.

Он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других партнеров за помощь в предоставлении самолетов.

4 августа The Economist сообщил, что на территорию Украины доставили первую партию из 10 истребителей F-16. По данным издания, к концу этого года у Украины будет 20 самолетов американского производства. Остальные истребители будут поставлены партиями в течение 2025 г.

31 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Украина получила первую партию F-16. По данным Times, ВСУ передано шесть истребителей от Нидерландов. The Telegraph писала, что украинские военные уже совершили первые боевые вылеты и использовали F-16 в качестве средств противовоздушной обороны.

В Белом доме при этом отказались подтвердить передачу истребителей Украине. На саммите НАТО в Вашингтоне в этом году госсекретарь США Энтони Блинкен обещал, что F-16 появятся в небе над Украиной уже «этим летом».

На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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