Дания прекратит подготовку украинских пилотов на F-16 после 2024 года
Дания после 2024 г. прекратит подготовку пилотов вооруженных сил Украины (ВСУ) к полетам на истребителях F-16, сообщает газета VG со ссылкой на министра обороны страны Троэльса Лунд Поульсена.
«Мы не можем продолжать обучение украинских пилотов после 2024 г.», – процитировало издание главу оборонного ведомства Дании.
Сообщается, что Дания продолжит участвовать в подготовке украинских пилотов и после 2024 г., но это будет происходить в другой стране. Сейчас украинские летчики-истребители также проходят подготовку в Румынии.
Основанием для отказа от продолжения обучения является тот факт, что Дания находится в процессе перехода на использование самолетов F-35.
14 мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что обещанные Данией американские истребители F-16 появятся на Украине в течение месяца. 26 апреля премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер заявили, что Бельгия может поставить Украине истребители F-16 до конца этого года.