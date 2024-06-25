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Дания прекратит подготовку украинских пилотов на F-16 после 2024 года

Ведомости

Дания после 2024 г. прекратит подготовку пилотов вооруженных сил Украины (ВСУ) к полетам на истребителях F-16, сообщает газета VG со ссылкой на министра обороны страны Троэльса Лунд Поульсена.

«Мы не можем продолжать обучение украинских пилотов после 2024 г.», – процитировало издание главу оборонного ведомства Дании.

Сообщается, что Дания продолжит участвовать в подготовке украинских пилотов и после 2024 г., но это будет происходить в другой стране. Сейчас украинские летчики-истребители также проходят подготовку в Румынии.

Основанием для отказа от продолжения обучения является тот факт, что Дания находится в процессе перехода на использование самолетов F-35.

14 мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что обещанные Данией американские истребители F-16 появятся на Украине в течение месяца. 26 апреля премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер заявили, что Бельгия может поставить Украине истребители F-16 до конца этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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