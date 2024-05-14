Дания пообещала поставить Украине истребители F-16 в течение месяца
Обещанные Данией американские истребители F-16 появятся на Украине в течение месяца. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает журналист немецкого издания Die Zeit Йорг Лау на своей странице в социальной сети X.
«Истребители F-16 из Дании поднимутся в воздух над Украиной в течение месяца», - заявила Фредериксен.
26 апреля министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что истребители F-16 начнут прибывать на Украину вместе с обученными пилотами в этом году. При этом осенью 2023 г. Остин заявлял, что Киев получит истребители не раньше весны 2024 г.
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер в тот же день заявили, что Бельгия может поставить Украине истребители F-16 до конца этого года.