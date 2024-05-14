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Дания пообещала поставить Украине истребители F-16 в течение месяца

Ведомости

Обещанные Данией американские истребители F-16 появятся на Украине в течение месяца. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает журналист немецкого издания Die Zeit Йорг Лау на своей странице в социальной сети X.

«Истребители F-16 из Дании поднимутся в воздух над Украиной в течение месяца», - заявила Фредериксен.

26 апреля министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что истребители F-16 начнут прибывать на Украину вместе с обученными пилотами в этом году. При этом осенью 2023 г. Остин заявлял, что Киев получит истребители не раньше весны 2024 г.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер в тот же день заявили, что Бельгия может поставить Украине истребители F-16 до конца этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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