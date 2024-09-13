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Кремль: заявление Путина об ответе на разрешение ударов по РФ достигло адресатов

Ведомости

Заявление президента России Владимира Путина о последствиях в случае снятия Западом запрета на удары по России очень важное, нет сомнений, что оно достигло адресатов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представителя Кремля спросили, фиксируется ли реакция за рубежом на слова президента РФ и соответствует ли она ожиданиям Москвы.

«Оно [заявление Путина] предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений. И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», – сказал Песков.

12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против РФ. По его словам, если это произойдет, то ввиду изменения «самой сути этого конфликта» Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказывание Путина.

11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для атак по России в течение нескольких недель. По данным The Guardian, аналогичное решение примет и Лондон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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