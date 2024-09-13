Кремль: заявление Путина об ответе на разрешение ударов по РФ достигло адресатов
Заявление президента России Владимира Путина о последствиях в случае снятия Западом запрета на удары по России очень важное, нет сомнений, что оно достигло адресатов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представителя Кремля спросили, фиксируется ли реакция за рубежом на слова президента РФ и соответствует ли она ожиданиям Москвы.
«Оно [заявление Путина] предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений. И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», – сказал Песков.
12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против РФ. По его словам, если это произойдет, то ввиду изменения «самой сути этого конфликта» Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказывание Путина.
11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для атак по России в течение нескольких недель. По данным The Guardian, аналогичное решение примет и Лондон.