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Маск заявил о плохом предчувствии из-за слов Путина о НАТО и Украине

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск выразил обеспокоенность на своей странице в X из-за слов президента РФ Владимира Путина о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине в случае снятия запрета для ВСУ на удары вглубь России. 

«У меня плохое предчувствие по этому поводу», – написал Маск к видео с высказыванием Путина. 

12 сентября российский лидер, комментируя планы западных стран разрешить Украине бить по территории России дальнобойным оружием, заявил, что в таком случае изменится «сама суть конфликта» и Москва будет принимать решения, исходя из стоящих перед ней угроз. «Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в войне на Украине. <…> Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», – отметил Путин. 

Президент пояснил, что ВСУ не может самостоятельно применять дальнобойное оружие, поскольку для этого нужны данные разведки со спутников НАТО, которыми Украина не располагает. Полетные задания в эти ракетные системы также могут вносить только военнослужащие стран НАТО.

В последние несколько недель в западных СМИ активно обсуждается возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам внутри России. В частности, The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 11 сентября также намекнул, что Белый дом собирается снять свои ограничения.

В Кремле заявили, что снятие запрета на удары по РФ повысит вовлеченность Запада в конфликт, и предупредили, что Москва ответит на такой шаг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Запад уже давно принял решение разрешить Украине удары вглубь России, а сейчас идет «камуфляжная дискуссия» по этому вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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