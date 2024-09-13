Маск заявил о плохом предчувствии из-за слов Путина о НАТО и Украине
Бизнесмен Илон Маск выразил обеспокоенность на своей странице в X из-за слов президента РФ Владимира Путина о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине в случае снятия запрета для ВСУ на удары вглубь России.
«У меня плохое предчувствие по этому поводу», – написал Маск к видео с высказыванием Путина.
12 сентября российский лидер, комментируя планы западных стран разрешить Украине бить по территории России дальнобойным оружием, заявил, что в таком случае изменится «сама суть конфликта» и Москва будет принимать решения, исходя из стоящих перед ней угроз. «Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в войне на Украине. <…> Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», – отметил Путин.
Президент пояснил, что ВСУ не может самостоятельно применять дальнобойное оружие, поскольку для этого нужны данные разведки со спутников НАТО, которыми Украина не располагает. Полетные задания в эти ракетные системы также могут вносить только военнослужащие стран НАТО.
В последние несколько недель в западных СМИ активно обсуждается возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам внутри России. В частности, The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 11 сентября также намекнул, что Белый дом собирается снять свои ограничения.
В Кремле заявили, что снятие запрета на удары по РФ повысит вовлеченность Запада в конфликт, и предупредили, что Москва ответит на такой шаг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Запад уже давно принял решение разрешить Украине удары вглубь России, а сейчас идет «камуфляжная дискуссия» по этому вопросу.