Маск заявил о плохом предчувствии из-за слов Путина о НАТО и Украине

12 сентября российский лидер, комментируя планы западных стран разрешить Украине бить по территории России дальнобойным оружием, заявил, что в таком случае изменится «сама суть конфликта» и Москва будет принимать решения, исходя из стоящих перед ней угроз. «Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в войне на Украине. <…> Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», – отметил Путин.