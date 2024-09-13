В Белом доме отказались комментировать слова Путина о НАТО и Украине

В Кремле заявили, что снятие запрета на удары по РФ повысит вовлеченность Запада в конфликт, и предупредили, что Москва ответит на такой шаг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Запад уже давно принял решение разрешить Украине удары вглубь России, а сейчас идет «камуфляжная дискуссия» по этому вопросу.