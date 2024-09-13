В Белом доме отказались комментировать слова Путина о НАТО и Украине
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос об обеспокоенности США по поводу слов президента РФ Владимира Путина о вступлении НАТО в конфликт на Украине в случае снятия запрета для ВСУ на удары по России. Трансляцию брифинга вел C-Span.
«Я не собираюсь вдаваться в гипотезы. Я не буду вдаваться во внутренние политические дискуссии», – подчеркнула она.
12 сентября российский лидер, комментируя планы западных стран разрешить Украине бить по территории России дальнобойным оружием, заявил, что такой шаг будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. В таком случае изменится и «сама суть конфликта», а Москва будет принимать решения, исходя из стоящих перед ней угроз.
Киев уже давно настаивает, чтобы западные страны разрешили использовать поставляемое оружие для ударов по территории России. До последнего времени в Белом доме подчеркивали, что не планируют снимать ограничения.
В Кремле заявили, что снятие запрета на удары по РФ повысит вовлеченность Запада в конфликт, и предупредили, что Москва ответит на такой шаг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Запад уже давно принял решение разрешить Украине удары вглубь России, а сейчас идет «камуфляжная дискуссия» по этому вопросу.