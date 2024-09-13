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В Белом доме отказались комментировать слова Путина о НАТО и Украине

Ведомости

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос об обеспокоенности США по поводу слов президента РФ Владимира Путина о вступлении НАТО в конфликт на Украине в случае снятия запрета для ВСУ на удары по России. Трансляцию брифинга вел C-Span.

«Я не собираюсь вдаваться в гипотезы. Я не буду вдаваться во внутренние политические дискуссии», – подчеркнула она.

12 сентября российский лидер, комментируя планы западных стран разрешить Украине бить по территории России дальнобойным оружием, заявил, что такой шаг будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. В таком случае изменится и «сама суть конфликта», а Москва будет принимать решения, исходя из стоящих перед ней угроз.

Киев уже давно настаивает, чтобы западные страны разрешили использовать поставляемое оружие для ударов по территории России. До последнего времени в Белом доме подчеркивали, что не планируют снимать ограничения.

Но 11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что в течение нескольких недель США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России. По данным The Guardian, аналогичное решение примет и Лондон.

В Кремле заявили, что снятие запрета на удары по РФ повысит вовлеченность Запада в конфликт, и предупредили, что Москва ответит на такой шаг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Запад уже давно принял решение разрешить Украине удары вглубь России, а сейчас идет «камуфляжная дискуссия» по этому вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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