Блинкен заявил о намерении США корректировать позицию по оружию для Украины

«Мы будем вносить коррективы в то, что мы делаем, что мы предоставляем, – как Соединенные Штаты в индивидуальном порядке, так и группа стран, которая поддерживает Украину», – сказал Блинкен, пояснив, что изменения будут зависить от ситуации на фронте.