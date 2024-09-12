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Блинкен заявил о намерении США корректировать позицию по оружию для Украины

Ведомости

США будут корректировать свою позицию по вооружению, которое направляется вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Варшаве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

«Мы будем вносить коррективы в то, что мы делаем, что мы предоставляем, – как Соединенные Штаты в индивидуальном порядке, так и группа стран, которая поддерживает Украину», – сказал Блинкен, пояснив, что изменения будут зависить от ситуации на фронте.

Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми посетил Киев, где они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Украины передал Блинкену возможный план ударов дальнобойными ракетами по территории России, но решение о снятии ограничений принято не было.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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