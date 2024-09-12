Блинкен заявил о намерении США корректировать позицию по оружию для Украины
США будут корректировать свою позицию по вооружению, которое направляется вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Варшаве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
«Мы будем вносить коррективы в то, что мы делаем, что мы предоставляем, – как Соединенные Штаты в индивидуальном порядке, так и группа стран, которая поддерживает Украину», – сказал Блинкен, пояснив, что изменения будут зависить от ситуации на фронте.
Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми посетил Киев, где они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Украины передал Блинкену возможный план ударов дальнобойными ракетами по территории России, но решение о снятии ограничений принято не было.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.