В сентябре российский лидер на пленарной сессии ВЭФа подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. Он рассказал, что параметры возможного мирного соглашения с представителями властей Украины обсуждались, стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине воевать с Россией и руководство страны пошло по этому пути.