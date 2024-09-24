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Зеленский: «план победы» не имеет отношения к переговорам с Россией

Ведомости

Так называемый «план победы» Киева направлен на укрепление ВСУ, а не на ускорение начала мирных переговоров с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News.

«Речь идет не о переговорах с Россией. Это мост к дипломатическому выходу [из ситуации], чтобы остановить военные действия», – сказал он.

По мнению Зеленского, Киев сможет «подтолкнуть» Москву к прекращению боевых действий, только имея «сильную позицию». Он уточнил, что план направлен на скорейшее завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет.

ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, пишет, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России в плане не предполагается. Ожидается, что на этой неделе Зеленский представит свой план президенту США Джо Байдену.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

В сентябре российский лидер на пленарной сессии ВЭФа подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. Он рассказал, что параметры возможного мирного соглашения с представителями властей Украины обсуждались, стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине воевать с Россией и руководство страны пошло по этому пути.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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