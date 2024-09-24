Зеленский: «план победы» не имеет отношения к переговорам с Россией
Так называемый «план победы» Киева направлен на укрепление ВСУ, а не на ускорение начала мирных переговоров с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News.
«Речь идет не о переговорах с Россией. Это мост к дипломатическому выходу [из ситуации], чтобы остановить военные действия», – сказал он.
По мнению Зеленского, Киев сможет «подтолкнуть» Москву к прекращению боевых действий, только имея «сильную позицию». Он уточнил, что план направлен на скорейшее завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет.
ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, пишет, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России в плане не предполагается. Ожидается, что на этой неделе Зеленский представит свой план президенту США Джо Байдену.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.
В сентябре российский лидер на пленарной сессии ВЭФа подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. Он рассказал, что параметры возможного мирного соглашения с представителями властей Украины обсуждались, стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине воевать с Россией и руководство страны пошло по этому пути.