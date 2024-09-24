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Зеленский заявил о скором окончании конфликта на Украине

Ведомости

Завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется, заявил президент страны Владимир Зеленский телеканалу ABC News.

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к концу конфликта. Нам просто нужно быть очень сильными», – сказал он.

Уточняя, что именно входит в его план по урегулированию, Зеленский сообщил, что он представляет собой «мост» к дипломатическому завершению конфликта. По его словам, «план победы», который будет представлен официальным лицам США, состоит в усилении Украины и вооруженных сил страны.

Ожидается, что Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис 26 сентября. Президент Украины намерен представить им так называемый «план победы», включающий четыре основных пункта: гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжение боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и международную финансовую помощь Киеву.

23 сентября украинские СМИ, не приводя деталей, сообщили, что «план победы» включает не четыре, а пять пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, а воплощение пятого - после завершения конфликта. По словам источников, все пункты плана взаимосвязаны и «важно реализовывать их вместе, все в комплексе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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