Зеленский заявил о скором окончании конфликта на Украине

23 сентября украинские СМИ, не приводя деталей, сообщили, что «план победы» включает не четыре, а пять пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, а воплощение пятого - после завершения конфликта. По словам источников, все пункты плана взаимосвязаны и «важно реализовывать их вместе, все в комплексе».