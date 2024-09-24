Зеленский заявил о скором окончании конфликта на Украине
Завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется, заявил президент страны Владимир Зеленский телеканалу ABC News.
«Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к концу конфликта. Нам просто нужно быть очень сильными», – сказал он.
Уточняя, что именно входит в его план по урегулированию, Зеленский сообщил, что он представляет собой «мост» к дипломатическому завершению конфликта. По его словам, «план победы», который будет представлен официальным лицам США, состоит в усилении Украины и вооруженных сил страны.
Ожидается, что Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис 26 сентября. Президент Украины намерен представить им так называемый «план победы», включающий четыре основных пункта: гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжение боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и международную финансовую помощь Киеву.
23 сентября украинские СМИ, не приводя деталей, сообщили, что «план победы» включает не четыре, а пять пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, а воплощение пятого - после завершения конфликта. По словам источников, все пункты плана взаимосвязаны и «важно реализовывать их вместе, все в комплексе».