В комитете также обратили внимание на интервью Зеленского The New York Post, в котором тот раскритиковал кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса, назвав его слишком радикальным, и заявил, что «не воспринимает его всерьез». После этого кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории, обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд». По мнению Трампа, из-за финансовой помощи Киев желает победы на президентских выборах демократам.