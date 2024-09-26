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Маск задался вопросом о вмешательстве Украины в выборы президента США

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск допустил, что действия Украины подпадают под определение иностранного вмешательства в выборы президента США.

«По определению, если я чего-то не упускаю, это, конечно, конституционное иностранное вмешательство в выборы в США?» – задался он вопросом в X, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания.

Таким образом Маск ответил на твит спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона, который призвал Зеленского отправить в отставку посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию его поездки на предприятие. Джонсон счел этот визит попыткой вмешательства в президентские выборы.

Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне (штат Пенсильвания) 22 сентября. Штат считается колеблющимся между двумя кандидатами на президентский пост. После этого комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США инициировал расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны Белого дома, который оплатил поездку Зеленского за счет американского бюджета.

В комитете также обратили внимание на интервью Зеленского The New York Post, в котором тот раскритиковал кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса, назвав его слишком радикальным, и заявил, что «не воспринимает его всерьез». После этого кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории, обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд». По мнению Трампа, из-за финансовой помощи Киев желает победы на президентских выборах демократам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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