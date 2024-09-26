Маск задался вопросом о вмешательстве Украины в выборы президента США
Бизнесмен Илон Маск допустил, что действия Украины подпадают под определение иностранного вмешательства в выборы президента США.
«По определению, если я чего-то не упускаю, это, конечно, конституционное иностранное вмешательство в выборы в США?» – задался он вопросом в X, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания.
Таким образом Маск ответил на твит спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона, который призвал Зеленского отправить в отставку посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию его поездки на предприятие. Джонсон счел этот визит попыткой вмешательства в президентские выборы.
Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне (штат Пенсильвания) 22 сентября. Штат считается колеблющимся между двумя кандидатами на президентский пост. После этого комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США инициировал расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны Белого дома, который оплатил поездку Зеленского за счет американского бюджета.
В комитете также обратили внимание на интервью Зеленского The New York Post, в котором тот раскритиковал кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса, назвав его слишком радикальным, и заявил, что «не воспринимает его всерьез». После этого кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории, обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд». По мнению Трампа, из-за финансовой помощи Киев желает победы на президентских выборах демократам.