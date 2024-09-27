Трамп рассчитывает найти «хорошее» решение для России и Украины
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп надеется, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации. Об этом он заявил на встрече с президентом республики Владимиром Зеленским.
«Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).
Встреча Трампа с Зеленским проходит в Trump Tower (небоскреб «Башня Трампа» – «Ведомости») 27 сентября. Перед этим Трамп размещал на своей странице в Truth Social письмо от Зеленского, в котором украинский лидер просит о личной встрече. Зеленский отмечал, что хочет услышать идеи Трампа по поводу урегулирования конфликта на Украине «из первых уст».
19 сентября Трамп отмечал, что может встретиться с президентом Украины. Но после поездки Зеленского на оружейный завод в Скрэнтоне – родном городе действующего президента США Джо Байдена – и интервью украинского лидера The New York Post с критикой Трампа и кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса ситуация изменилась. Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории». По его словам, украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд».