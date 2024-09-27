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Трамп рассчитывает найти «хорошее» решение для России и Украины

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп надеется, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации. Об этом он заявил на встрече с президентом республики Владимиром Зеленским.

«Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).

Встреча Трампа с Зеленским проходит в Trump Tower (небоскреб «Башня Трампа» – «Ведомости») 27 сентября. Перед этим Трамп размещал на своей странице в Truth Social письмо от Зеленского, в котором украинский лидер просит о личной встрече. Зеленский отмечал, что хочет услышать идеи Трампа по поводу урегулирования конфликта на Украине «из первых уст».

19 сентября Трамп отмечал, что может встретиться с президентом Украины. Но после поездки Зеленского на оружейный завод в Скрэнтоне – родном городе действующего президента США Джо Байдена – и интервью украинского лидера The New York Post с критикой Трампа и кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса ситуация изменилась. Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории». По его словам, украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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