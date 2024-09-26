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В Белом доме назвали «план победы» Зеленского набором инициатив

Ведомости

Набор инициатив, которые представил президент Украины Владимир Зеленский, предстоит глубже изучить в следующие недели. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя «план победы» украинского лидера.

«Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей», – пояснил Кирби.

Следующая встреча президента США Джо Байдена с Зеленским по этому вопросу пройдет в Германии 12 октября.

Зеленский представил свой «план победы» Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщил, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России не предполагается. По информации The Times, в плане также есть пункты о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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