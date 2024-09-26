В Белом доме назвали «план победы» Зеленского набором инициатив
Набор инициатив, которые представил президент Украины Владимир Зеленский, предстоит глубже изучить в следующие недели. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя «план победы» украинского лидера.
«Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей», – пояснил Кирби.
Следующая встреча президента США Джо Байдена с Зеленским по этому вопросу пройдет в Германии 12 октября.
Зеленский представил свой «план победы» Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщил, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России не предполагается. По информации The Times, в плане также есть пункты о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.