В офисе Зеленского опровергли готовность Киева прекратить огонь

9 октября итальянская газета Corriere della Sera писала, что если европейские власти гарантируют ускоренное вступление Украины в Европейский союз, президент Владимир Зеленский будет готов к прекращению огня без признания новых границ. Для этого Рим, Париж и Берлин должны заверить Киев в быстром принятии в ЕС. По данным издания, речь также идёт о гарантиях безопасности со стороны США, подобных тем, которые Вашингтон когда-то предоставил Японии, Южной Корее и Филиппинам.