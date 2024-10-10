В офисе Зеленского опровергли готовность Киева прекратить огонь
Информация в СМИ о готовности Киева прекратить огонь по линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада не соответствует действительности, заявил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в эфире украинского «24-го канала».
По словам Литвина, в «формуле мира» Зеленского есть четкое определение того, как Киев видит справедливый мир.
«И именно на этой основе идут переговоры с партнерами об усилении позиции Украины. "План победы", который в эти дни будет представлен Британии, Франции, Италии и Германии, является инструментом, чтобы продвинуть ситуацию к реализации "формулы мира"», – сказал Литвин (цитата по ТАСС).
9 октября итальянская газета Corriere della Sera писала, что если европейские власти гарантируют ускоренное вступление Украины в Европейский союз, президент Владимир Зеленский будет готов к прекращению огня без признания новых границ. Для этого Рим, Париж и Берлин должны заверить Киев в быстром принятии в ЕС. По данным издания, речь также идёт о гарантиях безопасности со стороны США, подобных тем, которые Вашингтон когда-то предоставил Японии, Южной Корее и Филиппинам.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не получал от Киева сигналов о готовности прекратить огонь в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Песков отметил, что в СМИ много суждений и схоластики на этот счет, но каких-либо действий, как и прежде, никто не предпринимает.
По данным The Times, положения о гарантии безопасности для Украины от Запада есть в «плане победы», который Зеленский представил президенту США Джо Байдену 26 сентября. Там также присутствует пункт о продолжении боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и положение о финансовой помощи Киеву. Необходимой поддержки от Америки в этом вопросе украинский президент не получил.