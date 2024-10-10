Зеленский: Украина не обсуждает с союзниками возможное прекращение огня
Украина не обсуждает с западными партнерами возможное прекращение огня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой по результатам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном. Трансляцию вел Reuters.
«Это не тема наших обсуждений, мы не говорим об этом с союзниками. Я видел много информации в СМИ о том, что я приехал обсуждать прекращение огня. Нет, это не так», – сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
9 октября итальянская газета Corriere della Sera писала, что, если европейские власти гарантируют ускоренное вступление Украины в Европейский союз, Зеленский будет готов к прекращению огня без признания новых границ. Для этого Рим, Париж и Берлин должны заверить Киев в быстром принятии в ЕС. По данным издания, речь также идет о гарантиях безопасности со стороны США, подобных тем, которые Вашингтон когда-то предоставил Японии, Южной Корее и Филиппинам.
Эту информацию 10 октября также опроверг советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. По его словам, в «формуле мира» Зеленского есть четкое определение того, как Киев видит справедливый мир.
В Кремле заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о готовности прекратить огонь в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в СМИ много суждений и схоластики на этот счет, но каких-либо действий, как и прежде, никто не предпринимает.