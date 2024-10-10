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Зеленский: Украина не обсуждает с союзниками возможное прекращение огня

Ведомости

Украина не обсуждает с западными партнерами возможное прекращение огня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой по результатам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном. Трансляцию вел Reuters.

«Это не тема наших обсуждений, мы не говорим об этом с союзниками. Я видел много информации в СМИ о том, что я приехал обсуждать прекращение огня. Нет, это не так», – сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

9 октября итальянская газета Corriere della Sera писала, что, если европейские власти гарантируют ускоренное вступление Украины в Европейский союз, Зеленский будет готов к прекращению огня без признания новых границ. Для этого Рим, Париж и Берлин должны заверить Киев в быстром принятии в ЕС. По данным издания, речь также идет о гарантиях безопасности со стороны США, подобных тем, которые Вашингтон когда-то предоставил Японии, Южной Корее и Филиппинам.

Эту информацию 10 октября также опроверг советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. По его словам, в «формуле мира» Зеленского есть четкое определение того, как Киев видит справедливый мир.

В Кремле заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о готовности прекратить огонь в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в СМИ много суждений и схоластики на этот счет, но каких-либо действий, как и прежде, никто не предпринимает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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