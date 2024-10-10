The Times: Британия может отправить военных на Украину для обучения ВСУ
Великобритания может отправить на Украину своих инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.
Предполагается, что военнослужащие из Великобритании будут обучать новобранцев вооруженных сил Украины в западной части страны. По словам источников The Times, британская сторона считает этот подход менее затратным по средствам. В публикации также отмечается, что он решил бы логистические проблемы, которые возникают при отправке украинских военнослужащих на обучение на британские базы.
Источник The Times из военных кругов королевства утверждает, что так военнослужащие быстрее бы обучали украинские силы. «Это было бы очень далеко от передовой, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже», – сказал он.
Военные ВСУ проходят подготовку в таких странах, как Дания, Финляндия, Германия и др. Дания готовит украинских пилотов к полетам на истребителях F-16. Финские инструкторы обучают военных не только на территории своей страны, но и в других государствах.
В сентябре европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщил, что в рамках программы «Миссия военной помощи ЕС Украине» на территории стран союза подготовку прошли 60 000 военнослужащих. Он добавил, что к концу зимы планируется подготовить еще 15 000 человек.