The Times: Британия может отправить военных на Украину для обучения ВСУ

Предполагается, что военнослужащие из Великобритании будут обучать новобранцев вооруженных сил Украины в западной части страны. По словам источников The Times, британская сторона считает этот подход менее затратным по средствам. В публикации также отмечается, что он решил бы логистические проблемы, которые возникают при отправке украинских военнослужащих на обучение на британские базы.