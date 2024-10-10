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The Times: Британия может отправить военных на Украину для обучения ВСУ

Ведомости

Великобритания может отправить на Украину своих инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что военнослужащие из Великобритании будут обучать новобранцев вооруженных сил Украины в западной части страны. По словам источников The Times, британская сторона считает этот подход менее затратным по средствам. В публикации также отмечается, что он решил бы логистические проблемы, которые возникают при отправке украинских военнослужащих на обучение на британские базы.

Источник The Times из военных кругов королевства утверждает, что так военнослужащие быстрее бы обучали украинские силы. «Это было бы очень далеко от передовой, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже», – сказал он.

Военные ВСУ проходят подготовку в таких странах, как Дания, Финляндия, Германия и др. Дания готовит украинских пилотов к полетам на истребителях F-16. Финские инструкторы обучают военных не только на территории своей страны, но и в других государствах.

В сентябре европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщил, что в рамках программы «Миссия военной помощи ЕС Украине» на территории стран союза подготовку прошли 60 000 военнослужащих. Он добавил, что к концу зимы планируется подготовить еще 15 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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