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Алаудинов заявил о развале фронта ВСУ как минимум на 10 участках

Ведомости

Фронт ВСУ посыпался как минимум на 10 участках. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался. Он посыпался уже примерно на 10 участках», – сказал генерал-майор (цитата по «РИА Новости»).

Алаудинов вновь выразил уверенность, что спецоперация завершится уже в 2024 г. 10 октября он рассказал, что Вооруженные силы (ВС) РФ «не спеша, потихоньку» продвигаются в Курской области. По его словам, уже скоро ВСУ будут полностью выдавлены из региона.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже больше двух месяцев идут бои ВС РФ и ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что такой провокацией Киев хотел заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Но у противника ничего не получилось: ситуация в приграничье стабилизирована, а наступление российских войск на ключевых направлениях ускорилось, подчеркнул глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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