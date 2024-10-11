Алаудинов заявил о развале фронта ВСУ как минимум на 10 участках
Фронт ВСУ посыпался как минимум на 10 участках. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
«Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался. Он посыпался уже примерно на 10 участках», – сказал генерал-майор (цитата по «РИА Новости»).
Алаудинов вновь выразил уверенность, что спецоперация завершится уже в 2024 г. 10 октября он рассказал, что Вооруженные силы (ВС) РФ «не спеша, потихоньку» продвигаются в Курской области. По его словам, уже скоро ВСУ будут полностью выдавлены из региона.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже больше двух месяцев идут бои ВС РФ и ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что такой провокацией Киев хотел заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Но у противника ничего не получилось: ситуация в приграничье стабилизирована, а наступление российских войск на ключевых направлениях ускорилось, подчеркнул глава государства.