Алаудинов сообщил о побеге большой группы ВСУ из Курской области
Большая группа вооруженных сил Украины (ВСУ) на технике сбежала из Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Сегодня наблюдали за картиной, когда очень большой группой техника противника просто сбегала с территории Курской области, перебежала через границу, переехала, скажем так, утеряв часть своих танков», – сказал он (цитата по ТАСС).
Алаудинов сообщил, что наблюдал за этим «с высоты полета БПЛА». По его словам, военнослужащие российских подразделений на Курском направлении «сражаются достойно». Отдельно он отметил 155-ю бригаду морских пехотинцев.
Бои в Курской области продолжаются 66-й день. Группировка войск «Север» продолжает наступление на направлении в районе населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово. 9 октября российские военнослужащие вернули под свой контроль два населенных пункта в регионе: Новая Сорочина и Покровский.