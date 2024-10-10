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Алаудинов сообщил о побеге большой группы ВСУ из Курской области

Ведомости

Большая группа вооруженных сил Украины (ВСУ) на технике сбежала из Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Сегодня наблюдали за картиной, когда очень большой группой техника противника просто сбегала с территории Курской области, перебежала через границу, переехала, скажем так, утеряв часть своих танков», – сказал он (цитата по ТАСС).

Алаудинов сообщил, что наблюдал за этим «с высоты полета БПЛА». По его словам, военнослужащие российских подразделений на Курском направлении «сражаются достойно». Отдельно он отметил 155-ю бригаду морских пехотинцев.

Бои в Курской области продолжаются 66-й день. Группировка войск «Север» продолжает наступление на направлении в районе населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово. 9 октября российские военнослужащие вернули под свой контроль два населенных пункта в регионе: Новая Сорочина и Покровский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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