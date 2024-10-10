Что известно о ситуации в Курской области на 10 октября

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник, по сведениям Минобороны РФ, потерял более 21 550 военных, 139 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 892 боевые бронированные машины, 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 46 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.