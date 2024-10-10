Что известно о ситуации в Курской области на 10 октября

Что известно о ситуации в Курской области на 10 октябряС начала суток в регионе восемь раз объявляли воздушную опасность
Бои в Курской области продолжаются 66-й день. По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три танка, боевую бронированную машину, а также миномет, станцию радиоэлектронной борьбы и автомобиль.
О последних событиях в Курской области – в материале «Ведомостей».
Сводка Минобороны
Группировка войск «Север» продолжила наступление в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово. Подразделения группировки отразили две атаки в направлении населенных пунктов Любимовка и Камышевка. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и раненными, уничтожены танк и автомобиль, сообщили в министерстве.
Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Мирлоги, Мирополье, Ободы, Павловка, Речки, Степановка и Ястребиное.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник, по сведениям Минобороны РФ, потерял более 21 550 военных, 139 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 892 боевые бронированные машины, 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 46 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.
С начала суток 10 октября в регионе восемь раз объявляли воздушную опасность.
Поддержка жителей Курской области
Минобрнауки России направит 75 млн руб. на поддержку студентов из Курской области. Замглавы ведомства Андрей Омельчук подчеркнул, что министерство следит за тем, чтобы университеты оказывали материальную помощь и иные меры поддержки студентам из приграничных регионов, которые попали в сложную ситуацию.
«Вся страна продолжает поддерживать Курскую область. <...> Несмотря на трудные времена, ребята получают уникальные возможности участвовать в культурных и спортивных мероприятиях», – сказал Смирнов.
В Курской области 9 октября было создано новое министерство восстановления и развития приграничья. Губернатор Алексей Смирнов утвердил структуру исполнительных органов региона, она претерпела ряд изменений.
Что пишут зарубежные СМИ
Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников пишет, что, по мнению США, Украина сможет удерживать территории Курской области как минимум несколько месяцев. Вторжение ВСУ в Курскую область первоначально произвело впечатление на союзников, но также вызвало обеспокоенность некоторых официальных лиц тем, что стоимость операции может оказаться слишком высокой. Однако после нескольких месяцев нехватки артиллерийских боеприпасов киевские войска стали снабжаться, как утверждается, стабильнее.