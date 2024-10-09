В Курской области создано министерство восстановления и развития приграничья
В Курской области создано новое министерство восстановления и развития приграничья. Губернатор Алексей Смирнов утвердил структуру исполнительных органов региона, она претерпела ряд изменений.
В структуру исполнительных органов региона войдут руководитель администрации региона, шесть заместителей губернатора, четыре заместителя председателя правительства.
Первым заместителем губернатора – председателем правительства Курской области назначен Алексей Дедов. В прямое подчинение главе региона будут переведены министерство имущества, министерство финансов и бюджетного контроля, Государственная жилищная инспекция, департамент администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, представительство Курской области при правительстве РФ, а также министерство правового обеспечения и министерство архитектуры и градостроительства, преобразованные из соответствующих департамента и комитета.
Отдельными органами власти станут министерство внутренней политики и комитет молодежной политики. Комитет по труду и занятости населения, а также комитет по тарифам и ценам также преобразованы в министерства.
Смирнов официально вступил в должность губернатора Курской области 16 сентября. Он одержал победу на выборах, набрав 65,28% голосов. Несмотря на сложную обстановку в регионе, ЦИК решил не переносить выборы. По их итогам из всех граничащих с Украиной регионов самая высокая явка оказалась на выборах губернатора именно в Курской области. Здесь после вторжения ВСУ 6 августа введены режим контртеррористической ситуации (КТО) и режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.