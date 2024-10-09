В Курской области создано министерство восстановления и развития приграничья

Смирнов официально вступил в должность губернатора Курской области 16 сентября. Он одержал победу на выборах, набрав 65,28% голосов. Несмотря на сложную обстановку в регионе, ЦИК решил не переносить выборы. По их итогам из всех граничащих с Украиной регионов самая высокая явка оказалась на выборах губернатора именно в Курской области. Здесь после вторжения ВСУ 6 августа введены режим контртеррористической ситуации (КТО) и режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.