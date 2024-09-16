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Смирнов официально вступил в должность губернатора Курской области

Ведомости

Алексей Смирнов официально вступил в должность губернатора Курской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Смирнов одержал победу на выборах в Курской области, набрав 65,28% голосов.

Смирнов сообщил, что в соответствии с уставом и законом Курской области, правительство региона сложило свои полномочия. Оно продолжит работать до формирования нового правительства.

Несмотря на сложную обстановку в регионе, ЦИК решил не переносить выборы. По их итогам из всех граничащих с Украиной регионов самая высокая явка оказалась на выборах губернатора именно в Курской области. Здесь после вторжения ВСУ 6 августа введены режим контртеррористической ситуации (КТО) и режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

С конца 1990-х гг. Смирнов работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области, затем в администрации Курска. С 2011 г. занимал должность замруководителя администрации Сергиева Посада. С 2012 г. был замминистра строительного комплекса Московской области, затем год был в должности первого замминистра строительства Подмосковья. В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. С ноября 2018 г. – замгубернатора Курской области, а с 2021 г. – первый замгубернатора. В мае 2024 г. он был назначен врио губернатора региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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