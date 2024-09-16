Смирнов официально вступил в должность губернатора Курской области
Алексей Смирнов официально вступил в должность губернатора Курской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Смирнов одержал победу на выборах в Курской области, набрав 65,28% голосов.
Смирнов сообщил, что в соответствии с уставом и законом Курской области, правительство региона сложило свои полномочия. Оно продолжит работать до формирования нового правительства.
Несмотря на сложную обстановку в регионе, ЦИК решил не переносить выборы. По их итогам из всех граничащих с Украиной регионов самая высокая явка оказалась на выборах губернатора именно в Курской области. Здесь после вторжения ВСУ 6 августа введены режим контртеррористической ситуации (КТО) и режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
С конца 1990-х гг. Смирнов работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области, затем в администрации Курска. С 2011 г. занимал должность замруководителя администрации Сергиева Посада. С 2012 г. был замминистра строительного комплекса Московской области, затем год был в должности первого замминистра строительства Подмосковья. В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. С ноября 2018 г. – замгубернатора Курской области, а с 2021 г. – первый замгубернатора. В мае 2024 г. он был назначен врио губернатора региона.