СМИ: США считают, что Украина сможет удерживать территорию РФ несколько месяцев

9 октября Bloomberg писал, что союзники Украины замечают, что президент Владимир Зеленский, возможно, готовится принять более гибкий подход к рассмотрению путей содействия прекращению противостояния с Россией. В условиях, когда ослабевшую Украину ждет очередная зима, а поддержка Запада демонстрирует признаки затухания и конца конфликту не видно, украинские чиновники дали понять, что готовы признать необходимость «эндшпиля».