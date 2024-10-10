СМИ: США считают, что Украина сможет удерживать территорию РФ несколько месяцев
По мнению США, Украина сможет удерживать территории Курской области как минимум несколько месяцев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
По их словам, после нескольких месяцев нехватки артиллерийских боеприпасов киевские войска стали снабжаться стабильнее.
Вторжение ВСУ в Курскую область первоначально произвело впечатление на союзников, но также вызвало обеспокоенность некоторых официальных лиц тем, что стоимость операции может оказаться слишком высокой.
9 октября Bloomberg писал, что союзники Украины замечают, что президент Владимир Зеленский, возможно, готовится принять более гибкий подход к рассмотрению путей содействия прекращению противостояния с Россией. В условиях, когда ослабевшую Украину ждет очередная зима, а поддержка Запада демонстрирует признаки затухания и конца конфликту не видно, украинские чиновники дали понять, что готовы признать необходимость «эндшпиля».