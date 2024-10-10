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СМИ: США считают, что Украина сможет удерживать территорию РФ несколько месяцев

Ведомости

По мнению США, Украина сможет удерживать территории Курской области как минимум несколько месяцев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, после нескольких месяцев нехватки артиллерийских боеприпасов киевские войска стали снабжаться стабильнее.

Вторжение ВСУ в Курскую область первоначально произвело впечатление на союзников, но также вызвало обеспокоенность некоторых официальных лиц тем, что стоимость операции может оказаться слишком высокой.

9 октября Bloomberg писал, что союзники Украины замечают, что президент Владимир Зеленский, возможно, готовится принять более гибкий подход к рассмотрению путей содействия прекращению противостояния с Россией. В условиях, когда ослабевшую Украину ждет очередная зима, а поддержка Запада демонстрирует признаки затухания и конца конфликту не видно, украинские чиновники дали понять, что готовы признать необходимость «эндшпиля».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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